شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 17- 4- 2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 17-4-2025، بالبنوك المصرية، في منتصف التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 167.001 جنيه للشراء و168.2جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 17-4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

167.001 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

167.1 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.5 جنيه للشراء.

167.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

165.1 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

163.07 للشراء.

168.1 جنيه للبيع.