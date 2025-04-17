شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 350.25 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الخميس، 17 أبريل 2025، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. أسعار الذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في السعودية، اليوم الخميس، 400.25 ريال، مقارنة بـ402.25 ريال أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في السعودية، اليوم الخميس، 366.75 ريال، مقارنة بـ366.75 ريال، في إغلاق الأربعاء. عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في السعودية، اليوم الخميس، إلى: 350.25 ريال، مقارنة بـ352 ريال، بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في السعودية، اليوم الخميس، 300 ريال، مقارنة بـ301.75 ريال، أمس الأربعاء. سعر الذهب في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في السعودية، اليوم الخميس، 233.50 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12، 200 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 12446.50 ريال، بينما سجل سعر الجنيه الذهب، 2801.25 ريال.