الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 350.25 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 350.25 ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 350.25 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الخميس، 17 أبريل 2025، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في السعودية، اليوم الخميس، 400.25 ريال، مقارنة بـ402.25 ريال أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في السعودية، اليوم الخميس، 366.75 ريال، مقارنة بـ366.75 ريال، في إغلاق الأربعاء.

عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في السعودية، اليوم الخميس، إلى: 350.25 ريال، مقارنة بـ352 ريال، بنهاية تعاملات أمس.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في السعودية، اليوم الخميس، 300 ريال، مقارنة بـ301.75 ريال، أمس الأربعاء.

سعر الذهب في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في السعودية، اليوم الخميس، 233.50 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12، 200 ريال.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 12446.50 ريال، بينما سجل سعر الجنيه الذهب، 2801.25 ريال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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