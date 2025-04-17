شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 15جنيها.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب أخر تحديث في سعر الذهب اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بعد أن سجلت الأسعار تراجعاً في مستهل التعاملات الصباحية بحوالي 15 جنيهاً.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24: 5446 جنيهاً

عيار 21: 4765 جنيهاً

عيار 18: 4084 جنيهاً

جنيه الذهب: 38120 جنيهاً

أونصة الذهب: 3317 دولاراً



وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء مراجعة لفرض رسوم جمركية إضافية على واردات المعادن الأساسية، في خطوة تهدف للضغط على الصين.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، إلى جانب تسجيل خسائر في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في آسيا، ما زاد من عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً بنسبة 2.4% خلال تعاملات أمس، حيث سجلت الأونصة مستوى 3317 دولاراً في أعلى سعر تاريخي لها، قبل أن تواصل صعودها لاحقاً إلى 3334 دولاراً، واستهل تعاملات اليوم عند 3317 دولار.

وبذلك يكون الذهب قد حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6% منذ بداية الأسبوع، ليستمر في تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.



