شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: الأحد والإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الأحد الموافق 20 أبريل أجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل أجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل.

كما تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 أجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 27 أبريل، وأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

