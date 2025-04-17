شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الخرسانة في السعودية خلال شهر.. وتباين «الأسمنت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، عن ارتفاع أسعار الخرسانة في السعودية، خلال شهر مارس الماضي، على أساس شهري، فيما تباينت أسعار الأسمنت.

وسجل سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) 224.49 ريال للمتر المكعب، مرتفعا بنسبة 0.04% على أساس شهري في مارس الماضي. أسعار الخرسانة ارتفع سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك)، بنسبة 0.02% على أساس شهري في مارس 2025، مسجلا 204.43 ريال للمتر المكعب.

وبلغ سعر الخرسانة (عادي 350 ك)، 214.98 ريال للمتر المكعب، مرتفعا بنسبة 0.3%، على أساس شهري في مارس الماضي.

وسجل سعر الخرسانة (عادي 250 ك) 195.66 ريال للمتر المكعب، مرتفعا بنسبة 0.1% في مارس الماضي، على أساس شهري. أسعار الأسمنت وارتفع سعر الأسمنت الأسود بنسبة 0.6% في شهر مارس الماضي، على أساس شهري، مسجلا 15.84 ريال لـ(50 كجم).

وانخفض سعر الأسمنت الأبيض الوطني بنسبة 0.1% على أساس شهري في مارس الماضي، مسجلا 37.83 ريال.

وسجل سعر الجبس الوطني 16 ريالا لـ(40 كجم) مرتفعا بنسبة 0.3%، فيما سجل سعر الرمل الأبيض 84.05 ريال، مرتفعا 3.5% على أساس شهري.

وبلغ سعر المخلوط (رمل وبحص) 54.68 ريال للمتر المكعب، مرتفعا بنسبة 2.7%، فيما ارتفع سعر الرمل الأحمر 7.5% إلى 39.32 ريال للمتر المكعب.

وارتفع سعر البلوك الأسود (مقاس 15 سم) بنسبة 0.4%، مسجلا 1709.22 ريال لـ(1000 حبة) في شهر مارس الماضي.

وسجل سعر البلوك الأسود (مقاس 20 سم) 1756.56 ريال، مرتفعا بنسبة 0.3% في شهر مارس الماضي، على أساس شهري.