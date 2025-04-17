شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها النساجون الشرقيون للسجاد، ومصر للألومنيوم، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 30933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 38623 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13770 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 8994 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12322 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3216 نقطة.