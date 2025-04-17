شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقوم بزيارة لإحدى شركات الأدوية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار زيارته الحالية لدولة تونس الشقيقة قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيارة لإحدى شركات الأدوية التونسية، والتي تعد جزءاً من مجموعة Kilani group والتي تأسست عام ١٩٨٦ ويعمل بها ٢٤٢٨ موظفاً بمعدل عائد على رأس المال بلغ ٢٠٠ مليون دولار في ٢٠٢٤ وتعد أقدم شركة في تونس لتصنيع الدواء، وتتنوع أنشطة الشركة في مجالات الدواء والخدمات والعقارات.

وقد تأسست الشركة عام ١٩٨٤ وحصلت على الرخصة للإنتاج عام ١٩٨٥ وفي عام ١٩٩٦ كان انطلاق صناعة betalactamine حيث تتعاون الشركة مع مصر في هذا المجال حيث تصنع عدد من الأدوية بالتعاون مع شركات مصرية مثل البنادول.

وفي عام ٢٠٠٧ انضمت الشركة للبورصة، وفي عام ٢٠١٢ بدأت التصدير، وتشمل أربع شركات أدوية، وتنتج بالتعاون مع شركات دولية ١٥٪؜ من المنتجات للتصدير و٨٠٪؜ للتصنيع المحلي، وتصدر الشركة لأفريقيا ولبنان والعراق والسودان وليبيا.

وقد استعرض الوزير الصعوبات التي تواجه دخول الدواء للبلدين، والتي تأتي على رأسها إجراءات التسجيل والتسعير ، مشيرا إلى أهمية الاعتراف المتبادل للمواصفات والمطابقة بين هيئتي الدواء في البلدين.