شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17-4 -2025 فى البحرين عيار 24 بـ39.900 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية التى أعلناه ترامب. وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.



أسعار الذهب فى البحرين

عيار 24 سجل 39.900 دينار

عيار 22 سجل 36.575 دينار

عيار 21 سجل 34.925 دينار

عيار 18 سجل 29.925 دينار

عيار 14 سجل 23.275 دينار

عيار 12 سجل 19.950 دينار

الأونصة 1241.375 دينار

الجنيه الذهب 279.375 دينار

الأونصة بالدولار 3301.53 دولار

ارتفعت أسعار الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأظهرت وثائق السجل الفيدرالى يوم الإثنين الماضى أن الولايات المتحدة تمضى قدمًا فى التحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، فى إطار مساعٍ لفرض رسوم جمركية على هذين القطاعين، بدعوى أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبى للأدوية والرقائق يشكل تهديدًا للأمن القومي.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودى لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.