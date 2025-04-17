شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية اليوم الخميس 17-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم الخميس 17-4-2025 استقرار أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار بالبنك المركزي 51.03 جنيه للشراء 51.17 البيع .

ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

و سجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى 51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع ، و فى بنك مصر 51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.04 جنيه للشراء 51.14 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية، الآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.04 جنيه للشراء.

51.14 جنيه للبيع.