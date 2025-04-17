شكرا لقرائتكم خبر عن التليفون الأرضى يعود للواجهة: ارتفاع الاشتراكات بنسبة 6% فى عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا في عدد اشتراكات الهاتف الثابت، حيث بلغ إجمالي عدد الاشتراكات نحو 13.30 مليون اشتراك بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 13.25 مليون اشتراك في ديسمبر 2024، و12.53 مليون اشتراك في يناير من العام السابق، بنسبة زيادة سنوية تقترب من 6%.

ويعكس هذا النمو المتواصل عودة الهاتف الثابت إلى الواجهة مجددًا، لا سيما في ظل توجه العديد من المستخدمين، خاصة في القطاعات السكنية والتجارية، للاعتماد عليه كوسيلة اتصال موثوقة ومستقرة، إلى جانب كونه أحد المتطلبات الأساسية لتوصيل خدمات الإنترنت الأرضي.

ورغم التوسع الكبير في خدمات الاتصالات المحمولة والرقمية، مازال الهاتف الثابت يحافظ على حضوره في السوق، مدعومًا بتحسين البنية التحتية لشبكات الكابلات، وحرص الشركة المصرية للاتصالات على تعزيز الخدمة وتوفير باقات متنوعة تلبي احتياجات الأسر والمشروعات الصغيرة، كما يعد الهاتف الثابت عنصرًا أساسيًا في توصيل الإنترنت المنزلي عبر خدمات الـADSL والفايبر، ما يساهم في الحفاظ على قاعدة مستخدميه وتنميتها تدريجيًا.

كذلك تعكس الزيادة في أعداد الاشتراكات يعكس أيضًا جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمة في المناطق الجديدة، خاصة في المجتمعات العمرانية والقرى المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة"، والتي تشهد تحسينات شاملة في البنية التحتية الرقمية، ما يعزز من فرص إتاحة الهاتف الثابت كخدمة أساسية ضمن المرافق العامة.