شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17-4-2025 فى قطر عيار 18 بـ289.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية . في قطر بالتزامن مع التعريفات الجمركية الجديدة ، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 386.25 ريال

عيار 22 سجل 354.25 ريال

عيار 21 سجل 338.00 ريال

عيار 18 سجل 289.75 ريال

عيار 14 سجل 225.50 ريال

عيار 12 سجل 193.25 ريال

الاونصة 12017.50 ريال

الجنيه الذهب 2704.50 ريال

الأونصة بالدولار 3301.53 دولار

ارتفعت أسعار الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأظهرت وثائق السجل الفيدرالي يوم الإثنين الماضى أن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في التحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار مساعٍ لفرض رسوم جمركية على هذين القطاعين، بدعوى أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي للأدوية والرقائق يشكل تهديدًا للأمن القومي.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.