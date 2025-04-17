شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صادرات مصر من العسل الأسود لتسجل 40 مليون دولار العام الماضى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الصادرات المصرية من العسل الأسود بنهاية العام الماضي 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2023.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن إجمالي الصادرات المصرية من العسل الأسود سجلت نحو 40 مليون و946 ألف دولار بنهاية عام 2024، بينما كانت نحو 67 مليون و664 ألف دولار في العام السابق له 2023، بتراجع بلغت قيمته 26 مليون و718 ألف دولار.

ويعتبر العسل الأسود أحد بنود قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الغذائية، والتي بلغت قيمة صادرتها الإجمالية نحو 5 مليارات و228 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2024، بينما كانت نحو 4 مليارات و706 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 521 مليون و952 ألف دولار، وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر من الشوكولاتة والتي بلغت قيمتها نحو 153 مليون و366 ألف دولار في نهاية عام 2024، مقابل 148 مليون و429 ألف دولار في العام السابق له 2023، بزيادة بلغت 4 ملايين و937 ألف دولار.