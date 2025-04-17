شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع كيما تتوجه نحو الأسمدة الخضراء وتستهدف 9.5 مليار جنيه إيرادات العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إلى تعزيز دورها في دعم الاقتصاد المصري من خلال التوسع في إنتاج وتصدير الأسمدة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأسمدة في الأسواق الإقليمية والدولية. وتُعد كيما من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تمتلك تاريخًا طويلاً وخبرة كبيرة في صناعة الأسمدة الأزوتية.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025 / 2026، بصافي ربح مستهدف 1.36 مليار جنيه.



استهدفت الشركة بحسب عبد المجيد حجازى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ، ارتفاع قيمة الإيرادات عام 2025-2026 إلى 9.534 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 3.002 مليار، بنسبة 46% عن مبيعاتها الفعلية في عام 2023-2024.

فعليا ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر إلى 3.97 مليار جنيه، مقابل 3.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وفي إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، تعمل الشركة حاليًا على تطوير خطوط إنتاجها لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، والتوسع في إنتاج السماد الأخضر الذي يعتمد على تكنولوجيا أقل ضررًا بالبيئة. ويُعد هذا التحول خطوة هامة نحو زيادة فرص التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية التي أصبحت تضع اشتراطات بيئية صارمة في استيراد المنتجات الزراعية ومستلزماتها.



ويُتوقع أن يؤدي توجه كيما لإنتاج السماد الأخضر إلى فتح أسواق جديدة وزيادة حجم صادرات الأسمدة المصرية، ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ويقلل في الوقت نفسه من الأثر البيئي للعملية الإنتاجية.

وتعمل الشركة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على تنفيذ خطة للتوسع في الإنتاج وتحسين جودة المنتج، إلى جانب دعم البنية التحتية لتيسير عمليات التصدير. هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية وطنية تستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال قطاع الصناعات الكيماوية الحيوي.