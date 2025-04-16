شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية.. تراجع شديد في بورصة وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الأسواق المالية

الدمام - شريف احمد - شهدت الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك تراجعا شديدا الأربعاء بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بشأن آفاق قاتمة لاقتصاد البلد.وسجّلت السوق المالية الأمريكية التي فتحت على تراجع انخفاضا إضافيا بعدما قال جيروم باول إن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضع الاحتياطي الفدرالي في وضع "معقّد يصعّب هدفينا الاثنين".ويسعى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى الموازنة بين احتواء التضخّم بحدود 2% بمعدّل سنوي على المدى الطويل وتوفير الظروف المواتية للتوظيف الكامل.وقال باول خلال حدث منظّم في نادي الاقتصاد في شيكاغو إن "الرسوم الجمركية ستؤدّي من دون أدنى شكّ إلى ارتفاع مؤقّت في التضخّم على الأقلّ" مع احتمال "استمرار الآثار التضخّمية".وقد رفع دونالد ترامب بشدّة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إلى الولايات المتحدة التي باتت تبلغ في أدناها 10% وتصل إلى 145% بالنسبة إلى منتجات صينية كثيرة.وارتدّت تصريحات باول سلبا أيضا على قطاع أشباه الموصلات الذي يرزح أصلا تحت وطأة الحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأمريكي. وتراجعت أسهم كبرى الشركات في هذا القطاع.وأعلنت مجموعة "إنفيديا" مساء الثلاثاء أن نتائجها للربع الأوّل المؤجّل (فبراير إلى أبريل) من المفترض أن تتضمّن نفقات استثنائية بقيمة 5,5 مليارات دولار.وأشارت المجموعة في مستند قدّمته إلى لجنة الأسواق المالية إلى أن الحكومة الأمريكية أبلغتها الأسبوع الماضي أنه بات ينبغي لها الحصول على رخصة لتصدير بعض الرقائق المستخدمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى الصين وبلدان أخرى.