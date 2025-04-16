شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة.. تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الغرفة التجارية بالأحساء

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين ستة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأحساء.وشملت الأسماء: إيمان بنت ناصر حمد الزرعة، وحسن بن محمد موسى بوخمسين، وصالح بن محمد صالح الملحم، ومحمد بن إبراهيم محمد الجبر، ومحمد بن عبدالعزيز سليمان العفالق، ولمياء بنت عبدالله محمد الغنام، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة (1446_1450هـ).وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بـ 12 عضوًا، إذ أعلنت وزارة التجارة في 27 شعبان 1446هـ الموافق 26 فبراير 2025م، فوز 6 مترشحين في الانتخابات.وهم: عبدالعزيز بن سليمان عبدالرحمن الحماد، وعبدالرحمن بن حسن ياسين الغدير، وعبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن الحمام، وعباس بن عبدالكريم علي الصالح، وياسر بن عبدالعزيز عبدالله الموسى، وعبدالرحمن بن عبدالعزيز القرينيس.