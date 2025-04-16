شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع بعد التوقعات القاتمة للفيدرالي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الدولار الأربعاء متأثرًا بالتطورات الأخيرة في الهجوم التجاري للبيت الأبيض والتوقعات القاتمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي.

وقرابة الساعة 7.15 بتوقيت غرينتش، انخفض الدولار بنسبة 1,02% مقابل اليورو إلى 1.1398 دولار، و1,16% مقابل الفرنك السويسري إلى 1.2288 دولار.

