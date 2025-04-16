الاقتصاد

الدولار يتراجع بعد التوقعات القاتمة للفيدرالي الأمريكي

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أ ف ب- واشنطن 0 تبليغ

الدولار يتراجع بعد التوقعات القاتمة للفيدرالي الأمريكي

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الدمام - شريف احمد - انخفض الدولار الأربعاء متأثرًا بالتطورات الأخيرة في الهجوم التجاري للبيت الأبيض والتوقعات القاتمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي.
وقرابة الساعة 7.15 بتوقيت غرينتش، انخفض الدولار بنسبة 1,02% مقابل اليورو إلى 1.1398 دولار، و1,16% مقابل الفرنك السويسري إلى 1.2288 دولار.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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