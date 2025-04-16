شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-4-2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5463 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 16 أبريل 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24: 5463 جنيها
عيار 21: 4780 جنيها
عيار 18: 4097 جنيها
سعر جنيه الذهب: 38240 جنيها
سعر الأونصة عالميًا: 3332 دولارًا
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.
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