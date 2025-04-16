أخبار البورصة اليوم الأربعاء 16-4-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 16-4-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود دام 4 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وكونكت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، وجولدن تكس للأصواف، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وبريميم هيلثكير جروب.

هبوط المؤشرات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود دام 4 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.36%، والعرب على 7.29%، واستحوذت المؤسسات على 18.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 39.2 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 112.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 74.4 مليون جنيه، جنيه، 84.5 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 31030 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13807 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 8968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12313 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 11339 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والمشروعات الصناعية والهندسية، وجهينة للصناعات الغذائية، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 14.2 ألف سهم، 5.3 مليون سهم، 2000 سهم، 532 سهمًا، 15 ألف سهم، 120 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 4500 سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 138.5 ألف سهم.



فيما باع داخليين بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 5834 سهمًا، 45 ألف سهم، 47.9 ألف سهم، 26 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد مليون سهم، 48.5 ألف سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، شراء المساهم وائل حسين سيد أحمد إبراهيم القط عدد 769.1 ألف سهم بسعر 2.131 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم إلى 5.593%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة العربية للمحابس، بيع المساهم مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد عدد 2.9 مليون سهم بسعر 5.707 جنيه بقيمة إجمالية 16.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم إلى 15.93% إلى 12.09%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

وأعلنت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري، بيع المساهم أشرف كمال جبرة يوسف عدد 9.5 مليون سهم بسعر 1.14 جنيه بقيمة إجمالية 10 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم إلى 13.52% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اولان لاين للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، حققت مجموعة كونكريت فاشون للاستثمارات التجارية والصناعية، صافي إيرادات بلغت 144.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 150.8 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 3.9%، وبلغ صافي الربح من العمليات المستمرة وغير المستمرة 16.1 مليون دولار مقارنة مع 8.5 مليون دولار بنسبة نمو 89.9%.

وحققت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مبيعات بلغت 548.6 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 445.6 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 23%، وبلغ صافي الربح 16 مليون جنيه مقارنة مع 120.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 87%.

وفي قطاع السياحة، حققت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إيرادات نشاط بلغت 1.043 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 236.8 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 351.1 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 112.6 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات التعليمية، حققت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير عام 2025 مقابل 690 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 57%، وبلغ صافي الربح 487 مليون جنيه مقارنة مع 357.9 مليون جنيه، بنسبة نمو 36%.

وفي قطاع مواد البناء، حققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، مبيعات بلغت 3.94 مليار جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح 833.2 مليون جنيه.

أوراسكوم

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.إل.سي، عن بدء إنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات في محطة رياح رأس غارب الموسعة حديثًا بالقدرة الإجمالية 650 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل في مصر، وذلك قبل 6 أشهر من الموعد التعاقدي للتشغيل، وستنتج هذه المحطة طاقة نظيفة لأكثر من مليون جنيه، وستقلل من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.5 مليون طن سنويًا، ويعد هذا المشروع أكبر محطة رياح تشغيلية في أفريقيا.