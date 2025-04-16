شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل مستوى تاريخيا جديدا محليا وعالميا مع تصاعد التوترات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، عقب تصعيد جديد فى التوترات التجارية العالمية إثر توجيهات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية على واردات المعادن الأساسية.

الأسعار المحلية للذهب اليوم:

عيار 24: 5463 جنيهًا

عيار 21: 4780 جنيهًا

عيار 18: 4097 جنيهًا

جنيه الذهب: 38240 جنيهًا

السعر العالمي:

أونصة الذهب: 3332 دولارًا



وعالميًا، قفز سعر أونصة الذهب بنسبة 2.4% خلال تعاملات اليوم، ليبلغ مستوى 3317 دولارًا فى أعلى مستوى تاريخى له، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 3230 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب مستوى 3307 دولارات.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع الذهب بنسبة 2.2%، فى طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثانى على التوالى، بعد أن حقق صعودًا بنسبة 6.6% خلال الأسبوع الماضي.

وتأتى هذه القفزة فى أسعار الذهب بعد إعلان ترامب يوم الثلاثاء عن فتح تحقيق لبحث إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات المعادن الأمريكية الأساسية، فى خطوة تهدف للضغط على الصين، التى تُعد من أبرز المصدرين عالميًا فى هذا القطاع. كما تشمل التوجهات الأمريكية مراجعة للواردات من الأدوية والرقائق الإلكترونية، ما زاد من حدة التوتر التجاري.

من جانبها، حذرت شركة "إنفيديا" الأمريكية من تراجع أرباحها خلال الربع الأول بنحو 5.5 مليار دولار، نتيجة للقيود الجديدة المفروضة على صادرات الرقائق إلى الصين. وتشير التقديرات إلى أن تلك القيود قد تؤدى إلى تقليص فرص الشركات الأمريكية، مثل إنفيديا، فى أكبر سوق للرقائق فى العالم.

هذا التصعيد ألقى بظلاله على الأسواق العالمية، حيث شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائر ملحوظة، كما تراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا فى آسيا، وسط موجة عزوف متزايدة عن المخاطرة.