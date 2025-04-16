شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

9ر442 مليون برميل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 11 أبريل الحالي بواقع 500 ألف برميل، بعد ارتفاعه بواقع 6ر2 مليون برميل في الأسبوع السابق.وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 400 ألف برميل.ومع الارتفاع البسيط، أصبح المخزون الأمريكي 9ر442 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 6% تقريبًا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 1% تقريبًا متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.كما تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 9ر1 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 11% تقريبًا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.