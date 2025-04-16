الاقتصاد

أسواق الأسهم العربية.. البورصة المصرية تغلق على تراجع

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.
واستقر رأسمال البورصة السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات عند مستوى 2.199 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 66.7 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.2 مليار جنيه.
نتائج البورصة المصرية - وكالات

البورصة المصرية

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.49% ليصل إلى 31030.7 نقطة.
البورصة المصرية - وكالات

كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.09% ليبلغ 8968.78 نقطة.
وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.37% ليصل إلى مستوى 12313.19 نقطة.
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