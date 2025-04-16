شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.واستقر رأسمال البورصة السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات عند مستوى 2.199 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 66.7 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.2 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.49% ليصل إلى 31030.7 نقطة.كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.09% ليبلغ 8968.78 نقطة.وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.37% ليصل إلى مستوى 12313.19 نقطة.