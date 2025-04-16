شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يناقش الفرص الاستثمارية مع مسؤولين في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الفرص الاستثمارية

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا إريك توهير، ناقش خلاله تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.وأكّد الاجتماع متانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأهمية تطوير التعاون وبناء الشراكات الفاعلة بين المملكة وإندونيسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في القطاعين الصناعي والتعديني، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، ويدعم التنمية المستدامة.واستعرضت خلال الاجتماع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها، إضافة إلى الممكنات والخدمات التي تقدمها المملكة للمستثمرين.وناقش الطرفان فرص التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية، والفرص المتبادلة في مجال صناعة مكونات السيارات.من جهة أخرى، اجتمع وزير الصناعة مع المدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الإندونيسي سوكاتمو بادموسوكارسو، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم المصدرين وتسهيل نفاذ الصادرات بين البلدين.وشهد الخريّف توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التصدير والاستيراد الإندونيسي لتعزيز التعاون في مجال التصدير وتمكين الصادرات بين الجانبين، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل العمودي.ويأتي الاجتماعان ضمن الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا، التي تستهدف توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة.