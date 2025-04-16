شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البترول: مشروع تحسين كفاءة الطاقة يدعم انتقال مصر نحو مستقبل طاقى أنظف والان مع تفاصيل الخبر

عقدت بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال الاجتماع الثانى للجنة التنسيقية المشتركة لمشروع "بناء القدرات فى مجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيدها" الجارى تنفيذه بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا).

وقد افتتح الاجتماع الدكتور جيولوجى علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية (رئيس اللجنة) ورحب بإيبيساوا يو رئيس مكتب هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) الجديد بمصر. كما رحب بممثل سفارة اليابان و الحضور من الجهات المشاركة بالمشروع من الجانب المصرى (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء) وفريق عمل المشروع.



وقد أكد الدكتور جيولوجى علاء البطل خلال كلمته على دعم المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لهذا المشروع وتوجيه بتعزيز التعاون مع الجايكا فى ظل العلاقات المتميزة بين مصر واليابان، كما أوضح أن هذا المشروع يهدف إلى دعم انتقال مصر نحو مستقبل طاقى أنظف، وأكثر كفاءة واستدامة، وأن وزارة البترول والثروة المعدنية تؤكد التزامها الراسخ بتحديث قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتطورات العالمية المتسارعة فى مجال كفاءة الطاقة.



كما عرض رؤية الوزارة لمركز التميز للتحول الطاقى كمشروع رائد تطمح الوزارة من خلاله إلى إنشاء مؤسسة متقدمة تُقدم خدمات فنية وتقنية متميزة تغطى مختلف مجالات الطاقة. وأوضح أنه خلال الأشهر الماضية، أحرز فريق المشروع تقدمًا ملحوظًا فى الاعمال الخاصة بدعم المركز والتى شملت تطوير المواد التدريبية التى سيتم تقديمها وإعداد المواصفات الفنية وبدء إجراءات شراء المعدات الأساسية اللازمة لتنفيذ لمرجعات الفنية لكفاءة الطاقة والبدء فى إعداد برنامج وطنى لمدير الطاقة المعتمد (Certified Energy Manager - CEM)، متطلعًا إلى استمرار النجاحات التى يحققها المركز، وخاصة فى مجال كفاءة الطاقة.



وأعرب عن خالص تقديره وامتنانه لجميع الشركاء والزملاء فى مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات على دعمهم ومساهماتهم القيّمة فى تنفيذ هذا المشروع، كما ثمن التعاون المثمر مع الجايكا والخبراء اليابانيين، الذين تضيف خبراتهم وتجاربهم الفنية قيمة كبيرة للمشروع، داعياُ الجميع إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون البنّاء، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة.



وفى نهاية كلمته جدد الدكتور علاء البطل الدعوة للشركاء لدعم تطوير برنامج وطنى موحد لمدير الطاقة المعتمد، والذى من شأنه أن يُسهم فى بناء القدرات المحلية وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، بما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا فى هذا المجال، سواء فى إفريقيا أو فى العالم العربي.



ومن الجدير بالذكر انه يتم إدارة مشروع التعاون عن طريق الجنة التنسيقية المشتركة (Joint Coordinating Committee - JCC) بمشاركة كافة الجهات من الجانب المصرى واليابانى ويتم تنظيم اجتماع دورى بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية (العضو الرئيسى فى التعاون) لاستعراض التقدم المحقق والتنسيق فى أنشطة ومحاور المشروع وتحديد أولويات العمل.