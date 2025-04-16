الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4062.75 جنيه

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4062.75 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 16 أبريل 2025 06:00 م

تتأثرأسعار الذهب في مصر  بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24:  5417.25 جنيها

عيار 21:  4740 جنيهاً
عيار 18: 4062.75 جنيها
عيار 14: 3160 جنيها
سعر شراء الجنيه الذهب: 37929 جنيهًا بدون مصنعية

 

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 2.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3317 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3230 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3307 دولار للأونصة.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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