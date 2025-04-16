شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4062.75 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5417.25 جنيها

عيار 21: 4740 جنيهاً

عيار 18: 4062.75 جنيها

عيار 14: 3160 جنيها

سعر شراء الجنيه الذهب: 37929 جنيهًا بدون مصنعية

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 2.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3317 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3230 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3307 دولار للأونصة.



