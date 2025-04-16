شكرا لقرائتكم خبر عن 51.03 جنيه سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-4-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-4-2025 أمام الجنيه المصري بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك الأهلى المصرى 51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع و بالبنك المركزي 51.03 جنيه للشراء 51.17 البيع .

و سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بنك مصر 51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.04 جنيه للشراء 51.14 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية ، الآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.04 جنيه للشراء.

51.14 جنيه للبيع.