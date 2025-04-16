شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يواصل الصعود عالميا وفى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم يسجل مستوى تاريخي جديد فى ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن أمر الرئيس الأمريكى ترامب بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأمريكية الأساسية.

أسعار الذهب

عيار 24: 5428.57 جنيها

عيار 21: 4750.00 جنيها

عيار 18: 4071.43 جنيها

عيار 14: 3166.67 جنيها

سعر جنيه الذهب: 38,000 جنيه

سعر الأونصة محلياً: 168,829 جنيه

سعر الأونصة عالمياً: 3310.99 دولار.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 2.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3317 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3230 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3307 دولار للأونصة.



منذ بداية الأسبوع ارتفاع الذهب بمقدار 2.2% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6%.



أمر دونالد ترامب يوم الثلاثاء بإجراء تحقيق في رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأمريكية الأساسية في محاولة للضغط على الصين الرائدة في المجال تصدير المعادن، بالإضافة إلى مراجعات لواردات الأدوية والرقائق الإلكترونية مما زاد من تصعيد التوترات التجارية العالمية.



بينما حذرت شركة إنفيديا الأمريكية يوم الثلاثاء من أنها تواجه انخفاضًا في أرباح الربع الأول بقيمة 5.5 مليار دولار بسبب القيود الأمريكية الجديدة على صادرات الرقائق إلى الصين.



قد تمنع الرسوم الجمركية المرتفعة والقيود على التصدير شركة إنفيديا وغيرها من شركات تصنيع الرقائق من البيع إلى الصين التي تعد سوق رئيسية للرقائق، وقد أدى هذا المفهوم إلى خسائر فادحة في سوق العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بينما تراجعت أيضًا أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في آسيا مما يعكس تزايد العزوف عن المخاطرة.