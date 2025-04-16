شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-4- 2025.. وعيار 21 يسجل 4735 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر وفقا لآخر التحديثات، حيث وصل عيار 18 سعر 4071.5 جنيها، وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 5428.5 جنيهًا

- عيار 21: 4750 جنيهًا

- عيار 18: 4071.5 جنيهًا

- عيار 14: 3166.75 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 38000 جنيهًا بدون مصنعية



وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



