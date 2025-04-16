شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 يرتفع بختام التعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إرتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 في ختام التعاملات أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.99 جنيه للشراء، و58.16 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 57.57 جنيه للشراء، و58.24 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.57 جنيه للشراء، و58.24 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.99 جنيه للشراء

58.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

57.57 جنيه للشراء.

58.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.57 جنيه للشراء.

58.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.59 جنيه للشراء.

58.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.57 جنيه للشراء.

58.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.59 جنيه للشراء.

58.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.57 جنيه للشراء.

58.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.61 جنيه للشراء.

58.29 جنيه للبيع.