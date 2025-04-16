شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان الأربعاء، 16 أبريل 2025 04:11 م

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 51.03 جنيه للشراء 51.17 البيع. وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع، وفى بنك مصر 51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.04 جنيه للشراء 51.14 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع. وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية الآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.04 جنيه للشراء.

51.14 جنيه للبيع.

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