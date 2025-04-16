شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء بضغوط مبيعات مصرية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود دام 4 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.4 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 31030 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13807 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 8968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12313 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة.