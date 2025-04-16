شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تضع الأطفال على خريطة التحول الرقمي الآمن والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة الاتصالات في ورشة عمل "رؤية استراتيجية للطفولة في عالم متغير" التي نظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية في 15 و16 أبريل في القاهرة لمناقشة التحديات والفرص لتحسين أوضاع الطفولة في عصر التحول الرقمي والوصول إلى إطار عام للخطة الاستراتيجية للمجلس 2026-2028 وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومثلت ورشة العمل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول كيفية صياغة استراتيجية عربية شاملة للطفولة تستجيب للمتغيرات العالمية المتسارعة، بمشاركة مسؤولين من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى أكثر من 30 خبيرًا من دول عربية مختلفة.

وخلال ورشة العمل ترأست وزارة الاتصالات جلسة بعنوان "توجهات مستقبلية في مجال الطفولة: التكنولوجيا والتعليم" وشارك فيها مسؤولون مع عدة جهات، أبرزها مشروع المعرفة وهو مبادرة مشتركة بين المكتب الإقليمي للدول العربية التابعِ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وتناولت الجلسة استنباط التوجهات والسياسات من التقرير العالمي لرصد التعليم: التكنولوجيا في مجال التعليم.

وتم خلال الجلسة استعراض الرؤية الاستراتيجية لوزارة الاتصالات، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023 وتؤكد على دفع عجلة الابتكار وبناء المهارات الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي لمواكبة المتغيرات التكنولوجية العالمية. وتحرص الوزارة من خلال استراتيجيتها على تحقيق الأمان الرقمي للأطفال باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهدافها المتعلقة ببناء الإنسان وتأهيله لعصر التحول الرقمي من خلال تنفيذ مبادرات تسعى إلى بناء القدرات الرقمية، إلى جانب وضع معايير مجتمعية أخلاقية وسلوكية لائقة عند استخدام الإنترنت.

وتم الإشارة إلى مبادرة "المواطنة الرقمية والحماية على الانترنت" التي تنفذها وزارة الاتصالات لتمكين الأطفال والنشء من التنقل في الفضاء الرقمي بأمان، مع تزويدهم بالمهارات اللازمة للحماية من الأخطار الرقمية، ومساعدتهم على الفهم الكامل لتداعيات سلوكهم على الإنترنت ونتائجه.

وتشمل المبادرة تقديم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة بالتعاون مع الجهات الشريكة لتطوير المهارات الرقمية للأطفال وتمكينهم من الاستخدام الآمن للإنترنت ومواجهة كافة صور التهديدات الرقمية، بما يؤدي إلى تطوير علاقة متوازنة وصحية بين الأطفال والتكنولوجيا.