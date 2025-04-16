شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الآن فى مصر بعد القفزة الأخيرة.. تعرف على تطورات السوق والان مع تفاصيل الخبر

شهد الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات اليوم بقرابة 100 جنيه دفعة واحدة، ليسجل مستوى تاريخى جديد وذلك فى ظل ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيل مستويات قياسية جديدة، فى الوقت الذى يشهد فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تذبذب فى نطاق ضيق.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 24: 5411 جنيهًا

- عيار 21: 4735 جنيهًا

- عيار 18: 3977 جنيهًا

- عيار 14: 3157 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا بدون مصنعية



الارتفاع الحالى فى سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية جديدة، مع توقعات باستمرار ارتفاع الذهب في ظل العوامل المحيطة والتي تزيد من الطلب على المعدن النفيس لتتجاوز الأونصة 3300 دولار وفق تحليل جولد بيليون.



من جهة أخرى يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تذبذب وتحركات محدودة ليصبح التركيز على حركة الذهب العالمى الذى يؤثر على تسعير الذهب المحلى حالياً بشكل أساسى.



هذا وتترقب الأسواق الخطوة القادمة للبنك المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة خاصة بعد بيانات التضخم الأخيرة التي أظهرت تذبذب بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي ستطرأ بعد رفع أسعار المحروقات، وعدم الاستقرار العالمي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية.



تنقسم الآراء بين لجوء البنك المركزى المصرى إلى تثبيت أسعار الفائدة بسبب تداعيات التضخم وتوقعاته، وبين بدأ البنك في خفض معدلات الفائدة لدعم معدلات الإنفاق والنمو.