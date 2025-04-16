شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الصين تقفز متحدية رسوم ترامب الجمركية والحرب التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الصينية، أن صادراتها ارتفعت بنسبة 12.4% في مارس 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع اندفاع الشركات للتغلب على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما نقلته شبكة "يورونيوز" العالمية.

انخفاض واردات الصين وتوسّع بالفائض

في المقابل، تراجعت واردات الصين بنسبة 4.3% خلال مارس، وفقًا لبيانات إدارة الجمارك الصينية. كما أظهرت الأرقام أن الصادرات نمت بنسبة 5.8% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7%.

فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة

سجلت الصين فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة 27.6 مليار دولار (نحو 24.77 مليار يورو) في مارس، مدفوعًا بارتفاع الصادرات إلى السوق الأمريكية بنسبة 4.5%.

وخلال الربع الأول من العام، بلغ الفائض التجاري مع واشنطن 76.6 مليار دولار، رغم التوترات التجارية المتصاعدة.

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ترامب يرفع الرسوم الجمركية إلى 145%

تواجه الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة رسومًا جمركية تصل إلى 145% بموجب التعديلات الأخيرة على سياسات ترامب التجارية. ورغم هذه القيود، حافظت الشركات الصينية على زخم الصادرات، لا سيما إلى دول أخرى.

توسع في أسواق جنوب شرق آسيا وأفريقيا

سجّلت الصين أكبر نمو في صادراتها نحو دول جنوب شرق آسيا، حيث ارتفعت بنحو 17% خلال مارس، مقارنة بالعام السابق. كما نمت الصادرات إلى أفريقيا بأكثر من 11%، ما يعكس استراتيجية تنويع الأسواق الصينية.

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جولة شي لتعزيز العلاقات التجارية

في ظل التوتر التجاري مع أمريكا، يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بجولة آسيوية هذا الأسبوع تشمل فيتنام وماليزيا وكمبوديا، بهدف تعزيز العلاقات التجارية. رغم أن الجولة كانت مخططة مسبقًا، فإنها اكتسبت أهمية متزايدة في سياق الحرب التجارية القائمة.

ارتفعت صادرات الصين إلى فيتنام بنسبة 17% الشهر الماضي، في حين تراجعت الواردات منها بنسبة 2.7%.

الصين: "الوضع صعب.. لكننا لن ننهار"

قال المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية ليو داليانج إن بلاده تواجه وضعًا خارجيًا "معقدًا وخطيرًا"، لكنه استبعد أي انهيار اقتصادي، مشيرًا إلى تنوع قنوات التصدير واتساع السوق المحلية.

الصين ثاني أكبر مستورد عالميًا منذ 16 عامًا

واصلت الصين مكانتها كثاني أكبر مستورد في العالم للعام الـ16 على التوالي، بعدما زادت حصتها من الواردات العالمية من 8% إلى 10.5%، بحسب ليو، الذي أضاف أن السوق الصينية الضخمة ستظل فرصة كبيرة للعالم في الحاضر والمستقبل.

رسالة الصين إلى آسيا

تسعى الصين خلال الجولة الآسيوية إلى تأكيد أنها شريك تجاري موثوق ومستقر، في وقت فرضت فيه واشنطن تعريفات عقابية على أغلب دول العالم ثم علّقتها مؤقتًا.

ودعت بكين الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 145% بالكامل، وفقًا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

أمريكا متهمة بـ"السلوك المارق" تجاريًا

قال ستيفن أولسون، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إن الصين تحاول، خلال هذه الجولة، إعادة تقديم نفسها كقائدة مسؤولة للنظام التجاري العالمي القائم على القواعد، في مقابل تصوير الولايات المتحدة كدولة مارقة تستخدم القوة المفرطة لتقويض النظام التجاري.