شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات جديدة من إدارة ترامب تمهد لفرض رسوم على الأدوية والرقائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقات رسمية بشأن واردات الولايات المتحدة من الأدوية والأجهزة المعتمدة على أشباه الموصلات والرقائق الذكية، تمهيدًا لفرض رسوم جمركية جديدة على هذه القطاعات الحيوية، بزعم حماية الأمن القومي، وفقًا لما نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية. مهلة 21 يومًا لتقديم التعليقات تُظهر الوثائق التي يُنتظر نشرها رسميًا يوم الأربعاء أن الإدارة منحت مهلة لا تتجاوز 21 يومًا لتلقي التعليقات العامة بشأن هذا الإجراء، ما يشير إلى نية واضحة لفرض رسوم جمركية بموجب قانون توسيع التجارة لعام 1962. ويشترط القانون إتمام التحقيقات خلال 270 يومًا من تاريخ إطلاقها. تحقيقات سابقة تُمهد للرسوم الجديدة خلال ولايته الأولى، أطلقت إدارة ترامب تحقيقات 232 في واردات عدة قطاعات شملت النحاس والأخشاب، وكانت هذه التحقيقات هي الأساس لفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم وصناعة السيارات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

وفي 5 أبريل، بدأت الإدارة الأمريكية بتطبيق رسوم بنسبة 10% على الواردات، مع إعفاء مؤقت لكل من الأدوية وأشباه الموصلات. إلا أن ترامب صرح لاحقًا بأن رسومًا منفصلة ستُفرض على تلك المنتجات لاحقًا.

اقرأ أيضاً: بما فيها الصين.. ترامب: اتفاقات الرسوم الجمركية ستُبرم مع كل الدول إعلان مرتقب بشأن الرقائق قال الرئيس ترامب يوم الأحد إنه سيُعلن قريبًا عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات، مشيرًا إلى إمكانية تقديم مرونة لبعض الشركات العاملة في هذا القطاع لتفادي تعطيل سلاسل التوريد. اعتماد أمريكي كبير على رقائق تايوان تعتمد الولايات المتحدة بدرجة كبيرة على استيراد الرقائق الإلكترونية من تايوان، وهي نقطة ضغط يسعى ترامب للتعامل معها عبر فرض الرسوم الجديدة. وقد حاول سلفه جو بايدن تقليل هذا الاعتماد من خلال تقديم حوافز بمليارات الدولارات لجذب شركات الرقائق لتوسيع الإنتاج داخل البلاد.

من جانبه، صرح وزير الاقتصاد التايواني كيو جيه هوي بأن تايوان ستجري محاكاة لتأثير الرسوم الجمركية وستسعى إلى التفاوض مع الولايات المتحدة.

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وتُعد شركة TSMC التايوانية أكبر مُنتج عالمي للرقائق المتقدمة، وتسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة. صناعة الأدوية تحذر من نقص الدواء عبرت شركات الأدوية عن قلقها من تأثير الرسوم الجديدة، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في نقص الأدوية وتعقيد وصول المرضى للعلاجات.

ومع ذلك، يواصل ترامب الضغط باتجاه التصنيع المحلي للأدوية، معتبرًا أن الاعتماد على الخارج في هذا القطاع تهديد للأمن القومي. دعوات لنقل الإنتاج إلى أمريكا تضغط شركات الأدوية الكبرى على الإدارة الأمريكية لتطبيق رسوم جمركية تدريجية، تمنحها الوقت الكافي لإعادة توطين التصنيع داخل البلاد.

ورغم أن هذه الشركات تتمتع بانتشار عالمي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، إلا أن نقل الإنتاج إلى الداخل الأمريكي يتطلب استثمارات ضخمة وقد يستغرق عدة سنوات لتطبيقه فعليًا.