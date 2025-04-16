شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الحديد في السعودية على أساس شهري في مارس 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، انخفاض أسعار الحديد في السعودية، على أساس شهري، خلال شهر مارس.

وسجل سعر حديد التسليح (6 مم) 3849.28 ريال للطن، منخفضة بنسبة 0.7% على أساس شهري في مارس الماضي. أسعار الحديد في السعودية انخفض سعر حديد التسليح (8 مم) بنسبة 0.6%، على أساس شهري في مارس الماضي، مسجلا 2776.92 ريال للطن.

وبلغ سعر حديد التسليح (10 مم) 2822.37 ريال للطن، منخفضا بنسبة 0.2% في مارس الماضي، على أساس شهري.

وتراجع سعر حديد التسليح (12 مم) بنسبة 0.4% على أساس شهري في مارس الماضي، مسجلا 2790.98 ريال للطن.

وسجل سعر حديد التسليح (14 مم) 2793.53 ريال للطن، منخفضا بنسبة 0.4% على أساس شهري في مارس الماضي. سعر الحديد وانخفض سعر حديد التسليح (16 مم) بنسبة 0.4%، على أساس شهري في مارس 2025، مسجلا 2794.56 ريال للطن.

وبلغ سعر حديد التسليح (18 مم) 2792.44 ريال للطن، منخفضا بنسبة 0.4% على أساس شهري في مارس الماضي.

وسجل سعر كيابل ربط الحديد الصيني، 50.14 ريال لـ(10 كجم)، مرتفعا بنسبة 0.2% في مارس الماضي، على أساس شهري.

واستقر سعر الأسلاك الكهربائية (2.5 مم) و(4 مم) في شهر مارس الماضي، عند 1.23 ريال، و1.77 ريال على التوالي.

وارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (6 مم) في شهر مارس 2025، على أساس شهري، بنسبة 0.4%، مسجلا 2.76 ريال للمتر. أسعار الكيابل الكهربائية وسجل سعر الكيابل الكهربائية (10 مم) 21.63 ريال، مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري في مارس الماضي.

وبلغ سعر الكيابل الكهربائية (25 مم) 47.79 ريال للمتر، مرتفعا بنسبة 0.3% في مارس الماضي، على أساس شهري.

وارتفع سعر الكيابل الكهربائية (35 مم)، بنسبة 0.5%، على أساس شهري في مارس الماضي، إلى 62.52 ريال للمتر.

وسجل سعر الكيابل الكهربائية (50 مم)، 87.63 ريال للمتر، مرتفعا بنسبة 0.2%، على أساس شهري في مارس الماضي.

وبلغ سعر الكيابل الكهربائية (70 مم) 127.61 ريال للمتر، مرتفعا بنسبة 0.5% في مارس الماضي، على أساس شهري.

وارتفع سعر الكيابل الكهربائية (95 مم) بنسبة 0.8% على أساس شهري في مارس 2025، مسجلا، 174.92 ريال للمتر.

وسجل سعر الكيابل الكهربائية (120 مم) 217.58 ريال للمتر، مرتفعا بنسبة 0.5%، على أساس شهري في مارس الماضي.

وانخفض سعر الكيابل الكهربائية (300 مم) بنسبة 1.7% على أساس شهري في مارس الماضي، مسجلا 527.59 ريال للمتر.

وبلغ سعر الألمنيوم (حلق جنب سعودي) 89 ريالا لـ(5.8 م)، مرتفعا بنسبة 1%، في مارس الماضي، على أساس شهري. سعر الخشب وارتفع سعر الخشب التشيلي بنسبة 0.4%، على أساس شهري في مارس 2025، مسجلا 1583.25 ريال للمتر المكعب.

وسجل سعر الخشب الروماني 1482.30 ريال للمتر المكعب، مرتفعا بنسبة 0.1%، على أساس شهري في مارس الماضي.

وبلغ سعر الخشب التيك الأفريقي، 6716.05 ريال للمتر المكعب، مرتفعا بنسبة 5.3%، في مارس الماضي، على أساس شهري.

وارتفع سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي بنسبة 0.1% على أساس شهري في مارس الماضي، مسجلا 3131.76 ريال للمتر المكعب.

وبحسب النشرة ارتفع سعر الفحم بنسبة 1.3% في مارس 2025 على أساس شهري، مسجلا 10.94 ريال للكيلو.