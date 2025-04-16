شكرا لقرائتكم خبر عن وسط غلاء أسعار الذهب.. هل تظهر بيتكوين كملاذ آمن عالمي جديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية وبلوغ أسعار الذهب مستويات تاريخية مرتفعة، يتزايد الحديث في الأوساط المالية عن إمكانية اعتماد المستثمرين على العملات المشفرة، وعلى رأسها بيتكوين، كبديل عصري للذهب في لعب دور "الملاذ الآمن" خلال فترات عدم اليقين، وفق ما أوردته منصة "كوين غيكو"

أسعار الذهب وبيتكوين الآن

بلغ سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم حوالي 3300دولارًا، ما يعكس استمرار الإقبال العالمي على المعدن الأصفر رغم التراجع الطفيف في بعض الجلسات. في المقابل، تتداول بيتكوين عند مستوى 84165 دولارًا، بعدما استعادت بعضًا من مكاسبها القوية منذ بداية العام، مدعومة بزيادة التدفقات المؤسسية والاعتراف المتزايد بها كأصل قابل للتخزين على المدى الطويل.

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هل تنافس بيتكوين الذهب كملاذ آمن؟

العديد من المستثمرين باتوا يعتبرون بيتكوين "ذهبًا رقميًا"، نظرًا لمحدودية المعروض منها، وشفافية نظامها، وإمكانية تخزينها ونقلها بسهولة. كما توفر العملات الرقمية خيارًا للتحوط من التضخم في ظل طباعة النقود المتسارعة في بعض الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك، فإن التقلبات الحادة في أسعار بيتكوين لا تزال تشكّل عامل قلق رئيسي يدفع بعض المستثمرين للتريث في اعتمادها كبديل مباشر للذهب.

الملاذات الآمنة الأخرى: بين الاستقرار والفرص

إلى جانب الذهب وبيتكوين، ما زالت هناك أصول تقليدية تُصنّف ضمن فئة "الملاذات الآمنة" ومنها الين الياباني، الذي يُعد ملاذًا آمنًا نظرًا لثقة الأسواق في الاقتصاد الياباني واستقراره المالي، خاصة خلال الأزمات الجيوسياسية.

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والدولار الأمريكي، والذي لا يزال يحتفظ بجاذبيته كعملة الاحتياط الأولى عالميًا، وهو الخيار المفضل للمستثمرين في أوقات الذعر، لكن هناك مخاوف من استمرار انخفاض أسعاره وسط الحرب التجارية.

وأيضاً، سندات الخزانة الأمريكية، التي تُعتبر من أكثر الأدوات المالية أمانًا، وتستقطب رؤوس الأموال العالمية في فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

رغم ذلك، تواجه هذه الأصول منافسة متزايدة من الأصول الرقمية، خصوصًا في أوساط الأجيال الشابة والمستثمرين المتمرسين في التكنولوجيا.

توقعات الذهب في 2025 و2026

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع خلال عام 2025، مدعومة بالطلب المتزايد من البنوك المركزية، والمخاوف الجيوسياسية، وتباطؤ النمو العالمي. وتُرجّح بعض التقديرات أن يلامس الذهب مستوى 3400 دولار للأونصة في حال استمرار التوترات، مع احتمال استقراره بين 3100 و3300 دولار في 2026 حال تراجع التوترات العالمية.

مستقبل بيتكوين خلال العامين القادمين

بالنسبة لبيتكوين، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية تسجيل مستويات جديدة تاريخية خلال عام 2025، خاصة مع استمرار الاهتمام المؤسسي وإطلاق صناديق استثمارية معتمدة. ويقدّر بعض المحللين أن تصل العملة المشفرة إلى ما بين 100000 و120000 دولار بحلول نهاية 2025، مع احتمالية تحقيق استقرار نسبي في 2026 ضمن نطاق 90000 إلى 110000 دولار، خاصة إذا تزايد استخدامها في المعاملات والاستثمارات المؤسسية.

ختاماً، ورغم أن الذهب لا يزال يحظى بثقة واسعة كأداة تحوط كلاسيكية، فإن بيتكوين باتت منافسًا رقميًا جادًا يجذب اهتمام المستثمرين في عالم متغير. وفي السنوات القادمة، قد لا يكون السؤال "هل تحل بيتكوين محل الذهب؟"، بل "هل سيتقاسمان دور الملاذ الآمن جنبًا إلى جنب؟".