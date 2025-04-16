شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-4-2025 أمام الجنيه.. سجل 51.03 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 16 أبريل 2025 02:49 م
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-4-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 51.03 جنيه للشراء 51.17 البيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع، وفى بنك مصر 50.03 جنيه للشراء 51.13 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.04 جنيه للشراء و51.14 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.04 جنيه للشراء 51.14 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية الآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.03 جنيه للشراء.
51.13 جنيه للبيع.
50.03 جنيه للشراء.
51.13 جنيه للبيع.
50.05 جنيه للشراء.
51.15 جنيه للبيع.
51.04 جنيه للشراء.
51.14 جنيه للبيع.
51.04 جنيه للشراء.
51.14 جنيه للبيع.
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