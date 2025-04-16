شكرا لقرائتكم خبر عن "إيتيدا" تطلق النسخة الأولى من برنامج Invest-IT لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت 15 شركة ناشئة أفكارها ومنتجاتها الابتكارية ضمن فعاليات انطلاق النسخة الأولى من برنامج "Invest-IT"، لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة، الذي ينفذه مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك)، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وذلك بالتعاون مع شركة Flat6Labs، الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر.

يهدف البرنامج إلى تجهيز الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مرحلة التمويل التأسيسي (Seed Funding) أو مراحل ما قبل الاستثمار الأولى أو السلسلة أ (Pre Series A) وذلك في مختلف محافظات الجمهورية للاستثمار، مما يعزز من قدرة الشركات الناشئة على الحصول استثمارات تمويلية وعلى التوسع وتحقيق النمو الاقتصادي في مصر.

حضر الفاعلية المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وهاني السنباطي، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة Flat6Labs، ودينا الشنوفي، الرئيس التنفيذي للاستثمار Flat6Labs، ولمياء الرشيدي، مديرة إدارة الحاضنات التكنولوجية بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، إلى جانب مؤسسى وممثلي الشركات الناشئة.

وتشمل قائمة الشركات الناشئة المشاركة في النسخة الأولى من البرنامج تقديم حلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية الرقمية، وحلول التجارة الإلكترونية، مما يعكس تنوع وتطور المشهد الابتكاري في مصر.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة: "إن إطلاق برنامج Invest IT، يمثل خطوة جديدة ومحورية في دعم وتمكين الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر، وخاصة خلال مرحلة الاستعداد لجذب الاستثمارات. نؤمن بأهمية تهيئة بيئة داعمة ومحفزة للنمو والابتكار، تعزز من قدرة هذه الشركات على الانطلاق والمنافسة إقليميًا وعالميًا."

وأضاف الظاهر: "تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر، ترتكز على بناء منظومة متكاملة تبدأ من غرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، مرورًا بتمكين الشباب ورواد الأعمال من خلال التوسع في نشر مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) بمختلف المحافظات، وتطوير المهارات الرقمية، وانتهاءً بجذب الاستثمارات، وذلك من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا استراتيجيًا في دفع عجلة الابتكار وتحفيز نمو الشركات الناشئة."

وأشار إلى أن قطاع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي يشهد نموا وتطورا ملحوظًا في مصر، مدفوعًا بدعم غير مسبوق من الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من تنمية وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.

فيما أكد الظاهر أن الهيئة على استعداد لتقديم كافة سبل الدعم للشركات الناشئة والوقوف على تذليل العقبات والتحديات، بما يسهم في تعزيز مناخ الابتكار ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي.

ومن جانبه قال هاني السنباطي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة Flat6Labs، والشريك الإداري في Sawari Ventures: " تُجسّد الشراكة بين Flat6Labs وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، من خلال برنامج Invest IT، نموذجًا متكاملًا يجمع بين الموارد، والخبرات، والتوجيه، بهدف دعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز مساهمتها في تنمية منظومة التكنولوجيا في مصر.

"نحرص في Flat6Labs، على العمل وفق نهج مزدوج؛ أحدهما تقني وتجاري يركّز على تطوير نماذج الأعمال، والاستدامة، والنمو، والآخر إنساني، نابع من قناعة راسخة بأن ريادة الأعمال لا تقتصر على الأرقام والاستثمارات فقط، بل تشمل أيضًا الأشخاص، والطموحات، والشراكات التي ترتكز على القيم والتأثير الإيجابي في المجتمع."

هذا ويضم برنامج Invest IT مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة، التي تم تصنيفها إلى فئتين رئيسيتين وفقًا لمراحل تطورها ونموها الاستثماري. تشمل الفئة الأولى، وهي شركات مرحلة التمويل التأسيسي (Seed Funding)، كلًا منThe White Guard العاملة في مجال الأمن السيبراني وإنتاج معدات الحماية الشخصية عالية الجودة، وDragify التي تقدم حلول ذكاء اصطناعي للقطاع المالي، وHNDL المتخصصة في إدارة أساطيل النقل ضمن تكنولوجيا الخدمات اللوجستية، وTuruq التي توفر خدمات لوجستية تشمل الشحن والتغليف باستخدام أحدث التقنيات.

كما تضم هذه الفئة أيضًا شركة Skoolix التي تطور أدوات ذكية للتعلم الرقمي، وKENNAH التي توفر حلول ذكية للوحدات العقارية غير المستغلة باستخدام التكنولوجيا في مجال العقارات "مثل قوائم العقارات الإلكترونية، وجولات الواقع الافتراضي، وتقنية البلوك تشين"، وشركة Atoms AI التي تعمل على أتمتة فحص أشباه الموصلات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأخيرًا PhotonSmart، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجال الأجهزة المنزلية الذكية الموفرة للطاقة، وتستهدف بها القطاع الفندقي والسكني.

أما الفئة الثانية، فتتضمن شركات مرحلة ما قبل السلسلة (أ) (Pre-Series A)، وتشمل شركات تتميز بنماذج أعمال متقدمة واستعداد أكبر للنمو والاستثمار، منها Valify التي تقدم حلول التحقق من الهوية الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وMrkoon المنصة التي تسهل الربط بين الموردين وتجار التجزئة في مجال إدارة النفايات، وQubefyn التي تقدم حلول بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وVenu المتخصصة في تكنولوجيا الفعاليات عبر منصة لحجز وتوفير أماكن لإقامة الفاعليات. كما تضم هذه الفئة Amanleek في مجال تكنولوجيا التأمين للأفراد والشركات، وLyRise التي تقدم حلول للأعمال من خلال الذكاء الاصطناعي بتكلفة تنافسية، وHoopoe Digital التي تقدم خدمات إلكترونية ذكية تعتمد على بيانات الواي فاي الضخمة والموقع الجغرافي.

وخلال الفعالية استعرضت الشركات أفكارها وحلولها الرقمية والتقنية الموجهة لمختلف القطاعات، كما أتيحت لهم الفرصة للتعارف وتبادل الرؤى والخبرات، بما يعزز من فرص التعاون وبناء العلاقات والشراكات فيما بينها.

هذا ويتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى تجهيز الشركات للاستثمار عن طريق تقديم مجموعة من التدريبات وورش العمل والجلسات الاستشارية بشكل مكثف لكل شركة، فضلًا عن الأدوات والموارد الأساسية اللازمة لذلك. وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج عمل تشبيك ما بين الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج وعدد من المستثمرين.

وبرنامج "Invest-IT" يستهدف رفع كفاءة الشركات التكنولوجية الناشئة المصرية من خلال حزمة متكاملة من الدعم الفني والإداري، بهدف تسريع نموها وتهيئتها لجولات استثمارية مستقبلية ناجحة.