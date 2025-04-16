شكرا لقرائتكم خبر عن 64.72 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط استقرارا في وقت مبكر من صباح اليوم، وسط حالة من عدم اليقين بالتغيرات السياسات التجارية الأمريكية، وتقييم الأسواق لآثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، ما يعادل 0.1 % لتصل إلى 64.72 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات، أو 0.1% أيضا، ليبلغ 61.36 دولار. وكان كلا الخامين القياسيين قد انخفضا أمس 0.3 % وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس، نمو الطلب العالمي على النفط بأقل معدل له في خمس سنوات في 2025، وأن تتضاءل أيضا الزيادات في إنتاج الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركائه التجاريين، كما توقعت الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام 730 ألف برميل يوميًا.

وقد أدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج "أوبك بلس" إلى تراجع أسعار النفط 13بالمائة تقريبا حتى الآن هذا الشهر.



