شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ30.550 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا طفيفا فى الاسعار، بالتزامن مع إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث سجل عيار 24 سعر 40.750 ريال مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ 40 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

-عيار 24 سجل 40.750 ريال

-عيار 22 سجل 37.350 ريال

-عيار 21 سجل 35.650 ريال

-عيار 18 سجل 30.550 ريال

-عيار 14 سجل 23.775 ريال

-عيار 12 سجل 20.375 ريال

-الاونصة 1267.200 ريال

-الجنيه الذهب 285.200 ريال

-الأونصة بالدولار 3308.09 دولار

وسجل الذهب ارتفاعًا قياسيًا اليوم الأربعاء، مدفوعًا بضعف الدولار، وتصاعد التوترات التجارية، والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

وقال نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في "ABC Refinery": "مزيد من الغموض بشأن الرسوم الجمركية، ومزيد من التعنت من الإدارة الأميركية، وتأثير الرسوم على البضائع المارة عبر دول وسيطة، كلها عوامل تُلحِق الضرر بسلاسل الإمداد العالمية وتدعم الذهب".

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.