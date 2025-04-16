شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع 100جنيه دفعة واحدة بسبب صعود السعر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات اليوم بقرابة 100 جنيه دفعة واحدة، ليسجل مستوى تاريخي جديد وذلك في ظل ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيل مستويات قياسية جديدة، في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تذبذب في نطاق ضيق.

أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24: 5411 جنيهًا.

- عيار 21: 4735 جنيهًا.

- عيار 18: 3977 جنيهًا.

- عيار 14: 3157 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا بدون مصنعية.

سعر الذهب المحلي

الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية جديدة، مع توقعات باستمرار ارتفاع الذهب في ظل العوامل المحيطة والتي تزيد من الطلب على المعدن النفيس.

ومن جهة أخرى يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تذبذب وتحركات محدودة ليصبح التركيز على حركة الذهب العالمي الذي يؤثر على تسعير الذهب المحلي حالياً بشكل أساسي.

هذا وتترقب الأسواق الخطوة القادمة للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خاصة بعد بيانات التضخم الأخيرة التي أظهرت تذبذب بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي ستطرأ بعد رفع أسعار المحروقات، وعدم الاستقرار العالمي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية.

وتنقسم الآراء بين لجوء البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة بسبب تداعيات التضخم وتوقعاته، وبين بدأ البنك في خفض معدلات الفائدة لدعم معدلات الإنفاق والنمو.