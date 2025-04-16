شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-4-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50.92 جنيه للشراء 51.08 البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.99 جنيه للشراء 51.09 البيع، وفى بنك مصر 50.98 جنيه للشراء 51.08 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.98 جنيه للشراء و51.08 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.98 جنيه للشراء 51.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية الآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.99 جنيه للشراء.

51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.98 جنيه للشراء.

51.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.98 جنيه للشراء.

51.08 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.98 جنيه للشراء.

51.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.98 جنيه للشراء.

51.08 جنيه للبيع.