شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 16-4-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغولالأربعاء، 16 أبريل 2025 12:45 م
شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16أبريل 2025 استقرارا.
ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:
13.95جنيه للشراء.
14.02جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر
13.03جنيه للشراء.
14.04جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
13.04جنيه للشراء.
13.99جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.04جنيه للشراء.
13.99جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.92جنيه للشراء.
14جنيه للبيع.
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