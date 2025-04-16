شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 16أبريل 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ32.525 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 32.525 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ 31.875 دينار.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، والتعريفات الجمركية الامريكية الجديدة .

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

-عيار 24 سجل 32.525 دينار

-عيار 22 سجل 29.825 دينار

-عيار 21 سجل 28.475 دينار

-عيار 18 سجل 24.400 دينار

-عيار 14 سجل 18.975 دينار

-عيار 12 سجل 16.275 دينار

-الاونصة سجل 1011.875 دينار

-الجنيه الذهب 227.725 دينار

-الأونصة بالدولار 3308.09 دولار



وسجل الذهب ارتفاعًا قياسيًا اليوم الأربعاء، مدفوعًا بضعف الدولار، وتصاعد التوترات التجارية، والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

وقال نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في "ABC Refinery": "مزيد من الغموض بشأن الرسوم الجمركية، ومزيد من التعنت من الإدارة الأميركية، وتأثير الرسوم على البضائع المارة عبر دول وسيطة، كلها عوامل تُلحِق الضرر بسلاسل الإمداد العالمية وتدعم الذهب".

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.