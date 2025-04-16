شكرا لقرائتكم خبر عن الاحصاء: 71.5٪ زيادة فى صافى قيمة الدخل الزراعى عام 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركـزى للتعبئـة العامــة والإحصــاء اليـوم الأربعاء النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى عـام 2022 / 2023.

ومن أهم المؤشرات:

بلغ صـافى قيمـة الدخـل الـزراعى 1088.5 مليار جنيـه عـام 2022 / 2023 مقـابل 634.5 مليـار جنيه عام 2021 / 2022 بنسبة زيادة قـدرها 71.55 ٪، وبلغـت قيمــة الإنتــاج الزراعي 1797.0 مليــار جنيــه عام 2022 / 2023 مقابل 1070.7 مليــار جنيه عــام 2021 / 2022 بنسبة زيادة قدرها 67.83٪ ويـرجع ذلك إلى ارتفاع السعر المزرعى للسلع الغذائية (المحــاصيل، الخضر، الفاكهة).

وتمثـل نسبـة الإنتاج النباتى 59.28٪ من إجمالى قيمـة الإنتاج الزراعى ويليها الإنتاج الحيوانى نسـبة 33.84٪، ثم الإنتــاج السمكى بنسبــة 6.86٪ وأخيـراً المنتجــات الحشـريـة بنسبـة 0,02٪ عام 2022 / 2023، وبلغت قيمـــة مستلزمــات الإنتاج الزراعي 708.5 مليـار جنيــه عــام 2022/2023، مقابـل 436.2 مليــار جنيـه عام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرهــا 62.44٪.

وتمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الحيوانى والحشرى 65.81٪ مــن إجمـالـي قيمة مسـتلزمات الإنتاج الزراعــى وتليهـا مستلزمات الإنتـاج النباتى بنسبة 23.90٪ ثم مستلزمات الإنتـاج السـمكى بنسبة 10.29٪ عام 2022 /2023.