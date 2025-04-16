وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يوقعان بروتوكول لتلبية احتياجات "حياة كريمة"

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القاهرة - سامية سيد - "الشربيني" يؤكد ضرورة تضافر الجهود وتسخير كل الامكانات لاتمام المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في توقيتاتها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس

"عبداللطيف": نستهدف رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرات التصنيعية للطلمبات لتغطية احتياجات السوق المحلية

وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقدان معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع

الشربينى يطلع على كافة الإمكانات والقدرات التصنيعية المتطورة بمصانع المحركات والطائرات وحلوان للصناعات المتطورة في مجال المنتجات المدنية

..ويتفقد خطوط انتاج مصنع 30 يونيو ومصنع مواسير الغاز بحلوان للصناعات المتطورة

استقبل اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مصنع حلوان للصناعات المتطورة التابع للهيئة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس "ممدوح رسلان" رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء" أمين شوقي " نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والقائم بأعمال رئيس الهيئة والمهندسة الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب الوزير والمهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان، ومن الهيئة اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان" مدير عام الهيئة العربية للتصنيع ، اللواء مهندس" جمال رمضان" رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات, واللواء مهندس " طارق عبد الفتاح " رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة ، واللواء مهندس" محمد عوض " رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات , وقيادات من الهيئة.

وفي مستهل الزيارة، وقع المهندس شريف الشربيني واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العربية للتصنيع، يستهدف تلبية احتياجات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، وأيضا دراسة احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأجهزتها التابعة، من خلال الإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع , بما يلبي احتياجات مشروعات التنمية الشاملة.

وعقب التوقيع أكد وزير الإسكان، ضرورة تضافر الجهود وتسخير كل الامكانيات لاتمام المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" في توقيتاتها تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها بحصر الاحتياجات وبدء التعاقدات الجديدة للمشروعات، بجانب تكثيف الجهود من الشركات المنفذة، وعمل برنامج زمني أسبوعي لمتابعة الأعمال مع الشركات التابعة والهيئة العربية للتصنيع، وكذا المرور الدوري على المشروعات والتنسيق الدائم بين مسئولي الوزارة والهيئة، وذلك لتحقيق دفعة على الأرض.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تولي اهتماماً كبيراً بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إيمانا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة، لذا فإن سياسة الوزارة تركز بشكل أكبر على الوصول بالخدمة كما وكيفا إلى أعلى المستويات، وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه وزيادة تغطية الصرف الصحي في المدن والقرى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية والزيادات السكانية المتوقعة لها.

وأشاد وزير الإسكان خلال الزيارة بإمكانات مصنع المحركات والطلمبات المستخدمة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات التابع الهيئة، والذي زاره في فترة سابقة، معربا عن سعادته بزيارة مصنع المحركات وحجم العمل المبهر ، والقدرة التصنيعية للهيئة، كما يعكس القدرة على توفير مختلف الإمكانات للمشروعات، وَتعزيز توطين التصنيع المحلى للمشروعات والصيانة لها، مؤكدا الحرص على التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والهيئة في الاعتماد على المنتج المحلى، وان توقيع البروتوكول اليوم يعد خطوة إيجابية للتعاون المشترك بهدف زيادة الصناعة للمنتجات المحلية للمشروعات.

ومن جانبه، أوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، كافة الجهود المبذولة التي قامت بها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة الطلمبات محلياً وتعميق القاعدة الصناعية وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية ، لافتا إلى الإمكانيات المتاحة والأجهزة الحديثة المستخدمة في مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات ، وذلك بهدف تلبية احتياجات مشروعات وزارة الإسكان من الطلمبات بمختلف أنواعها.

وأضاف أن الهيئة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرات التصنيعية للطلمبات لتغطية احتياجات السوق المحلية، بجانب التصدير للخارج،وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030, مشيرا إلى حرص الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية السرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة وتوفير خدمات الصيانة الدورية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة.

وأشاد بالتعاون الكبير بين مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك في المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخططة، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك كافة القدرات التصنيعية المتطورة لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار (صنع في مصر) وتلبية كافة احتياجات وزارة الإسكان والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المتنوعة.

وخلال الزيارة، قام وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع, وتم الإطلاع على كافة الإمكانيات والقدرات التصنيعية المتطورة بمصانع المحركات والطائرات وحلوان للصناعات المتطورة في مجال المنتجات المدنية ومنها مشروعات المياه والشرب والصرف الصحي , ومنها انتاج الطلمبات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة الطلمبات المستخدمة والمطلوبة في محطات رفع الصرف الصحي للقرى الريفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما قام المهندس "شريف الشربيني" وزير الإسكان بتفقد خطوط انتاج مصنع 30 يونيو وايضا مصنع مواسير الغاز بمصنع حلوان للصناعات المتطورة , الخاص بإنتاج مواسير البولي ايثيلين متعددة الأقطار, المستخدمة في مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي , واطلع علي تجربة رائدة نجحت فيها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين تصنيع مواسير البولي ايثيلين المستخدمة في مشروعات التنمية الشاملة , بما يحقق خطة الدولة لتقليل الواردات وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج بذات المعايير العالمية .

كما تم تفقد أقسام خطوط التصنيع الرقمي المختلفة، والأنظمة الحديثة المستخدمة في عملية التصنيع ومراقبة الجودة والإختبارات على القطع المستخدمة في عملية التصنيع وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية .