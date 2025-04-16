شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يرأس الجانب المصرى باجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة تونس الشقيقة لرئاسة الجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، والتي تعقد خلال يومي 15 و16 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير سارة الزعفراني الزنزرى رئيسة الوزراء التونسية لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، كما سيشارك الوزير، باجتماع مائدة مستديرة مصرية تونسية لاستعراض فرص ومقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصري.

ومن المقرر أيضا أن يعقد الوزير لقاء مع سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين، كما أنه من المقرر أن يعقد الوزير اجتماعًا ثنائيًا مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، لبحث سبل تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك.