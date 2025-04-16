شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 يرتفع بمنتصف التعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 في منتصف التعاملات أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية.
وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.66 جنيه للشراء، و57.83 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 57.54 جنيه للشراء، و58.22 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.51 جنيه للشراء، و58.19 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
57.66 جنيه للشراء
57.83 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
57.54 جنيه للشراء.
58.22 جنيه للبيع.
57.51 جنيه للشراء.
58.19 جنيه للبيع.
57.52 جنيه للشراء.
58.2 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
57.56 جنيه للشراء.
58.21 جنيه للبيع.سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
57.59 جنيه للشراء.
58.26 جنيه للبيع.
57.50 جنيه للشراء.
58.17 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك قناة السويس
57.54 جنيه للشراء.
58.22 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز