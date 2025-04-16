شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات "فيات تيبو- 2025" الجديدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "داينامكس" وكيل العلامة الإيطالية "فيات" في مصر، عن فئة جديدة من سيارات "فيات تيبو مانيوال"، ولكن بكماليات أقل لتناسب شريحة جديدة من عملاء فيات في مصر.

وعن سعر الفئة الجديدة من "تيبو 2025" فهو 695 ألف جنيه في السوق المحلية، أما الفئة المانيوال الأعلى فقد سجلت سعر 769 و900 ألف جنيه مصري.

وتأتى "تيبو2025" بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 حصانًا، وحصلت السيارة على واجهة أمامية مميزة التصميم، وجهّزت بمصابيح ضبابية وأخرى تعمل بتقنيات LED أمامية وخلفي، وزودت بجنوط رياضية للإطارات مقاس 16 لضمان الثبات الأقوى على الطريق، أما واجهة الشبكة الأمامية للسيارة يتوسطها علامة فيات الجديدة، لتضيف جمالاً على شكلها الإنسيابي، وصممت مقصورة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية

حصلت على مقاعد مريحة مخصصة لـ 4 ركاب مع شاشة تعمل بنظامي "اندرويد" و"أبل"، وإمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكياً بالإضافة إلى عجلة قيادة من الجلد الطبيعى ومتعددة الوظائف مع نظام مثبت للسرعة، وشاشة عدادات رقمية (ديجيتال).

أما عن وسائل الحماية والأمان للسيارة فهي كالآتي:

وسائد هوائية وستائر هوائية لضمان حماية الركاب في حالة الحوادث

نظام الثبات الإلكترونيESP

يساعد على تحسين الاستقرار والتحكم بالسيارة في الظروف الصعبة

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS يساهم في تقليل مخاطر الانزلاق أثناء القيادة على الطرق الزلقة

نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD يوزع قوة الفرامل بشكل متوازن على العجلات لضمان الاستقرار

نظام مراقبة ضغط الإطارات يحذر السائق عند انخفاض ضغط الهواء

حساسات خلفية مع كاميرا تسهل عملية ركن السيارة وتساعد في تجنب الاصطدامات .