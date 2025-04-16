Oracle تتعاون مع وزارة الاتصالات والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتدريب 50 ألف سعودي في مجال الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة Oracle عن تعاونها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتزويد 50 ألف مواطن سعودي بأحدث مهارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية التي ستساعد في تأهيلهم وإعدادهم لاستلام أكثر الوظائف طلباً والقائمة على التقنيات في المستقبل.

ستساعد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني بموجب التعاون الجديد بتقديم برنامج "مستقبلي" للمواطنين السعوديين لتعزيز فرص توظيف الكفاءات الوطنية ودعم الشركات السعودية في تسريع جهود التحول الرقمي من خلال الاستعانة بالكوادر المحلية.

قالت صفاء الراشد، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد لمهارات المستقبل والمعرفة الرقمية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: "سيلعب هذا التعاون دوراً محورياً في تعزيز الجهود الرامية إلى توسيع قدراتنا الرقمية الوطنية. وستسهم شراكة Oracle مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في تبني نهج التعلم مدى الحياة وضمان التطوير المستمر للمهارات الرقمية الأكثر طلباً لعصر الذكاء التقني. كما ستعزز المبادرات الوطنية من خلال توفير التدريب المتطور في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب تعزيز الابتكار وتزويد مواطنينا بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل".

سيكون برنامج "مستقبلي" متاحاً لكافة المواطنين السعوديين في مختلف مراحلهم التعليمية والمهنية، بدءاً من الطلاب الذين دخلوا سوق العمل للتوّ وحتى المهنيين المحترفين، مع التركيز على الكوادر النسائية ومن هم في بداية مسيرتهم المهنية. ومن شأن البرنامج أن يعزز القدرات السعودية العاملة في مجال تقنية المعلومات، حيث تسعى الشركات في المملكة لزيادة أعداد الكفاءات المحلية بهدف استخدام التقنيات الجديدة ودفع عجلة الابتكار الرقمي وتحقيق المزيد من النمو بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

من جانبها، أكدت سعادة نائب مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لقطاع التمكين، الدكتورة هاجر بنت سلمان بن عصفور، أن التكامل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة Oracle سيسهم في تسريع مسيرة المملكة نحو تحقيق مستهدفاتها ضمن رؤية 2030 في جوانب تنمية القدرات البشرية وتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية.

كما أن إطلاق مبادرة “مستقبلي” من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX، سيعزز الجهود الرامية إلى تمكين الشباب والفتيات في المملكة، وإتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم في مجالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قال غاري ميلر، نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول عن خدمات Oracle لنجاح العملاء: "تشير تقديرات شركة PwC إلى أنه وبحلول العام 2030، سيساهم الذكاء الاصطناعي في اقتصاد المملكة العربية السعودية بما يعادل ـ135 مليار دولار. وتقود Oracle في المملكة العربية السعودية إحدى أسرع عمليات التوسع السحابي على مستوى المنطقة. وبالتزامن مع ذلك، تسعى لتطوير قاعدة قوية من الكفاءات السعودية مما يتيح للشركات المحلية الاستفادة من الكوادر الوطنية المتميزة وتسريع تحولها الرقمي. ولا شك أن تعاوننا مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في مبادرة "مستقبلي" سيتيح الفرصة لتقديم برامج تدريبية ناجحة من Oracle لشريحة كبيرة من الطلبة والمحترفين، ما يسهم في تلبية الطلب على المهارات التقنية في المملكة".

وبالإضافة إلى فرصة الحصول على شهادة مهنية، يمكن لمنتسبي برنامج "مستقبلي" اكتساب أوسمة تدل على استعدادهم لشغل المناصب الاختصاصية، ما يساعد أصحاب العمل في التعرف على أفضل المرشحين بسهولة أكبر، ويسهم في دعم فرص التوظيف في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقديم برنامج "مستقبلي" كتجربة تعليمية رقمية عبر منصة MyLearn، وهي منصة Oracle التدريبية الشاملة منOracle University (جامعة Oracle)، والتي يستخدمها ملايين المتدربين في مجال التكنولوجيا حول العالم. وسيقدم البرنامجُ التدريبَ التأسيسي المكثف في التقنيات السحابية، والذي سيتيح للطلبة التدريب الاحترافي العالي ومن ثم نيل شهادات رفيعة المستوى في مجالات عدة تشمل: تطوير البرامج والذكاء الاصطناعي وعمليات مشاريع التطبيقات وتعلم الآلة وعلوم البيانات، بالإضافة إلى التدريب الإضافي المُعدّ للأفراد حسب مستواهم وأهدافهم التعليمية.

